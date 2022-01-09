9 января два жителя Томской области скончались от COVID-19

За последние сутки в стране выявлено 16 246 случаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 9 января 2022 года стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 683 человек.

Помимо этого, в Томской области выявили еще 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 62 989 подтвержденных случаев.

431 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 52 923 человек.

За последние сутки в стране выявлено 16 246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 763 пациента скончалось, 20 751 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 10 650 849 человек, 316 163 скончались, 9 686 912 выздоровели.