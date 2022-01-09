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Общество9 января 2022 9:12

Три предприятия удержали статус резидента ОЭЗ «Томск» в 2021 году

Компании планируют создавать новые продукты и улучшать качество разработанных продуктов
Источник:kp.ru
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У других компаний срок соглашения пока не истек

У других компаний срок соглашения пока не истек

Фото: Василий Вахрин

В 2021 году три предприятия из Томска сохранили статус резидента ОЭЗ «Томск». Компании планируют создавать новые продукты и улучшать качество разработанных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томские предприятия «Амбит», «Сольвейг Мультимедиа» и «Телебриз» продлили действие соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск». У других компаний срок соглашения пока не истек.

Финансовый и административный директор «Телебриз» Владислав Марченко сообщил, что предприятие успешно сотрудничает с зарубежными клиентами из-за статуса резидента ОЭЗ.

Директор компании «Амбит» Евгений Крохмаль отметил, что статус резидента позволяет использовать инфраструктуру ОЭЗ, а также офисные и производственные помещения с парковками и точками питания.

Евгений Крохмаль подчеркнул, что на первых этапах работы компания была вынуждена арендовать производственные и лабораторные помещения. На данный момент производство размещено в отдельно стоящем здании.

Добавим, что в ОЭЗ «Томск» из 60 компаний 40 компаний со статусом резидента.