Три предприятия удержали статус резидента ОЭЗ «Томск» в 2021 году

У других компаний срок соглашения пока не истек
Фото: Василий Вахрин
В 2021 году три предприятия из Томска сохранили статус резидента ОЭЗ «Томск». Компании планируют создавать новые продукты и улучшать качество разработанных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
Томские предприятия «Амбит», «Сольвейг Мультимедиа» и «Телебриз» продлили действие соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск». У других компаний срок соглашения пока не истек.
Финансовый и административный директор «Телебриз» Владислав Марченко сообщил, что предприятие успешно сотрудничает с зарубежными клиентами из-за статуса резидента ОЭЗ.
Директор компании «Амбит» Евгений Крохмаль отметил, что статус резидента позволяет использовать инфраструктуру ОЭЗ, а также офисные и производственные помещения с парковками и точками питания.
Евгений Крохмаль подчеркнул, что на первых этапах работы компания была вынуждена арендовать производственные и лабораторные помещения. На данный момент производство размещено в отдельно стоящем здании.
Добавим, что в ОЭЗ «Томск» из 60 компаний 40 компаний со статусом резидента.