Жители деревни Позднеево оказались изолированы из-за сильного снегопада

В ночь с 8 на 9 января в Томской области выпало большое количество снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В деревне Позднеево Томской области, а также в микрорайоне Красивый пруд и поселке Зональная станция жители оказались изолированы из-за сильного снегопада. Спецслужбы своевременно не чистят дороги, сообщает Аиф-Томск.

В томских соцсетях распространяется видеозапись, на которой мужчина рассказывает о том, что дороги сильно замело, однако чистить их никто не торопится. По словам автора ролика, дорога принадлежит Томскому району из-за этого никто не хочет за нее браться. Сотрудники ГИБДД пытались решить эту проблему с помощью телефонных звонков.

В комментариях под видеозаписью люди пишут, что с такой проблемой они столкнулись впервые.

Добавим, что в ночь с 8 на 9 января в Томской области выпало большое количество снега, которого парализовало движение в отдельных районах Томской области.