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Общество9 января 2022 5:48

10 января пройдут похороны бывшего полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина

Федеральный мемориал «Пантеон защитников Отечества» находится в округе Мытищи Московской области
Источник:kp.ru
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Гроб с телом Квашнина будет вывезен на траурном лафете

Гроб с телом Квашнина будет вывезен на траурном лафете

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 10 января, пройдут похороны бывшего полномочного представителя президента России в Сибирском Федеральном округе Анатолия Квашнина. Его похоронят в Москве на Федеральном мемориале «Пантеон защитников Отечества», сообщает «МК в Новосибирске».

Федеральный мемориал «Пантеон защитников Отечества» находится в округе Мытищи Московской области, там хоронят известных военачальников России.

На этом кладбище захоронены супруга первого космонавта Юрия Гагарина, оружейник Михаил Калашников и летчик-космонавт Алексей Леонов.

Уточняется, что гроб с телом Квашнина будет вывезен на траурном лафете, буксировать который будет автомобиль «Тигр».