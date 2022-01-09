10 января пройдут похороны бывшего полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина

Гроб с телом Квашнина будет вывезен на траурном лафете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 10 января, пройдут похороны бывшего полномочного представителя президента России в Сибирском Федеральном округе Анатолия Квашнина. Его похоронят в Москве на Федеральном мемориале «Пантеон защитников Отечества», сообщает «МК в Новосибирске».

Федеральный мемориал «Пантеон защитников Отечества» находится в округе Мытищи Московской области, там хоронят известных военачальников России.

На этом кладбище захоронены супруга первого космонавта Юрия Гагарина, оружейник Михаил Калашников и летчик-космонавт Алексей Леонов.

Уточняется, что гроб с телом Квашнина будет вывезен на траурном лафете, буксировать который будет автомобиль «Тигр».