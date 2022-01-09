В поселке Светлом Томской области ведутся поиски 14-летней девочки

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томской области полиция приступила к поискам 14-летней Туевой Анны, которая 8 января ушла из дома в поселке Светлом и пропала. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

Уточняется, что девочка вышла из дома в поселке Светлом 8 января около 16:00 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 14 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка каре.

На момент пропажи была одета в черную куртку, черный шарф, черную шапку с нашивкой "пума".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Томской области по телефонам 02, 112.