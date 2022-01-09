Ряд домов в Академгородке Томска останутся без холодной воды 10 января

Фото: Владислав Пирогов

В понедельник, 10 января, жители томского Академгородка останутся без холодной воды на время проведения ремонтных работы. Об этом сообщает "Томскводоканал".

Так, холодная вода будет отсутствовать 10 января с 09:00 до 20:00 на улицах Академический 2-й микрорайон, Академический микрорайон, Красные зори, в домах на проспекте Академическом, а также с 9:00 до 13:00 в домах по улице 30-летия Победы, Академика Зуева и других.

В этот период времени бригады "Томскводоканала" будут проводить работы по подключению микрорайона Академгородок к централизованным сетям холодного водоснабжения Томска.

С полным списком домов, попавших под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

На время отключения будет осуществляться подвоз холодной воды по следующим адресам:

- ул. 30-летия Победы, д. 6, здесь воду можно будет набрать с 9:00 до 15:00;

- пр. Академический, д. 47, подвоз воды будет с 9:00 до 14:00 и с 15:00 до 21:00;

- Академический микрорайон, между д. 63 и д. 128 воду привезут с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00;

- Академический 2-й микрорайон, д. 65, томичи смогут набрать воду с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00

- пр. Академический, д. 24а, где вода будет с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

ООО "Томскводоканал" приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит заранее набрать необходимый запас воды.

Всю интересующую информацию можно узнать по телефону диспетчерской службы "Томскводоканала": тел. 90-50-90 и городской оперативно-дежурной службе по номеру 005.