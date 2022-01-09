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Происшествия9 января 2022 3:04

Житель села под Томском зарезал собутыльника в предновогоднюю ночь

Подозреваемый задержан, он находится под стражей
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В селе Суйга Томской области 46-летний местный житель подозревается в убийстве приятеля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе Су СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, в селе Суйга в ночь на 31 декабря 2021 года 46-летнийместный житель распивал алкоголь в компании односельчанина. В какой-то момент между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес собутыльнику несколько ударов ножом по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан, он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.