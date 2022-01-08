В Томске найдена пропавшая накануне 24-летняя девушка

Фото: Густаво Зырянов

В Томске полиция установила местонахождение ранее пропавшей 24-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Напомним, 24-летняя Екатерина Валеева ушла из дома по улице Елизаровых в Томске 7 января около 01:00 и пропала.

В субботу, 8 января, в полиции сообщили, что поиски девушки завершены.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили местоположение томички, ее жизнь находится вне опасности, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.