В Томске возле школы №40 открылся хоккейный корт

На территории оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время используется в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске возле школы №40 на ул. Никитина, 26, открылся хоккейный корт. Возле общеобразовательного учреждения установлен первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Во время мероприятия участники могли посмотреть показательные выступления сольных номеров юных фигуристов ДЮСШ №4 в программе «Юный фигурист»", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что на проект было направлено 25 млн. из федерального бюджета в рамках проекта «Детский спорт». Помимо этого из городского бюджета выделялось софинансирование в размере 2,8 млн. рублей, которое направлено на подготовительные работы по выравниванию и асфальтированию площадки.

Добавляется, что на территории оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время используется в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест.