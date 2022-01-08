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Общество8 января 2022 13:01

В Томске возле школы №40 открылся хоккейный корт

Возле школы на ул. Никитина,26, установлен первый физкультурно-оздоровительный комплекс
Ксения Высотина
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На территории оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время используется в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест.

На территории оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время используется в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске возле школы №40 на ул. Никитина, 26, открылся хоккейный корт. Возле общеобразовательного учреждения установлен первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Во время мероприятия участники могли посмотреть показательные выступления сольных номеров юных фигуристов ДЮСШ №4 в программе «Юный фигурист»", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что на проект было направлено 25 млн. из федерального бюджета в рамках проекта «Детский спорт». Помимо этого из городского бюджета выделялось софинансирование в размере 2,8 млн. рублей, которое направлено на подготовительные работы по выравниванию и асфальтированию площадки.

Добавляется, что на территории оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время используется в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест.