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Общество8 января 2022 11:38

Томская полиция просит помощи в поисках 24-летней девушки

Екатерина Валеева ушла из дома 7 января и не вернулась
Ксения Высотина
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Полиция настоятельно простит тех, кто знает хоть, что-то о местонахождении девушки, позвонить по телефону: 102, 112, а также в дежурную часть ОМВД Росси по Кировскому району по телефону: 499-021.

Полиция настоятельно простит тех, кто знает хоть, что-то о местонахождении девушки, позвонить по телефону: 102, 112, а также в дежурную часть ОМВД Росси по Кировскому району по телефону: 499-021.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция приступила к поискам 24-летней Екатерины Валеева, которая ушла из дома по улице Елизаровых и не вернулась, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Уточняется, что 24-летняя девушка ушла из дома по улице Елизаровых в Томске 7 января около 01:00 и пропала.

На вид пропавшей около 18 лет, ростом 157-159 см., среднего телосложения, волосы ниже лопаток медного цвета, глаза серые, на лице веснушки.

Екатерина в день исчезновения была одета в красную шапку с помпоном, черную парку с капюшоном, светлые летние брюки, коричневые замшевые ботинки на шнурках.

Полиция настоятельно простит тех, кому известно местонахождении девушки, позвонить по телефону: 102, 112, а также в дежурную часть ОМВД Росси по Кировскому району по телефону: 499-021.