Томичам рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, потому что именно они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В telegram-канале "Область здоровья" томичам рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавирусной инфекции. В облздаре ответили на часто задаваемые вопросы.

Первый совет на памятке в облздраве заключается в том, что перед и после прививки не стоит принимать антигистаминное лекарство (от аллергии). Многие считают, что этот препарат поможет избежать повышения температуры, но на самом деле, нет необходимости в его приеме.

Еще один совет от врачей - это то, что людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, потому что именно они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

Также в "Области здоровья" рассказали, что перед вакцинацией от ковида нет необходимости проходить обследования и сдавать какие-либо анализы, главное, чтобы перед прививкой человек чувствовал себя нормально. Также перед вакцинацией можно принять успокоительные препараты.