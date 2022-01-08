На улице Сибирской в Томске неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Утром в субботу на улице Сибирской в Томске неустановленный водитель сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 8 января около 07:43 на улице Сибирской, 91, в Томске неизвестный водитель на неизвестном автомобиле, предположительно, белом кроссовере, сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП мужчина отвез пострадавшую в больницу и уехал в неизвестном направлении.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 106, телефоны: 8 (3822) 794-714, 664-422.