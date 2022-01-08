В Томске «Таблеткой» воспользовались более 500 000 человек в 2021 году

355 тысяч жителей Томской области посещали сайт с помощью смартфонов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Полмиллиона жителей Томской области воспользовались сайтом по поиску лекарств и медицинских услуг «Таблетка» в 2021 году. Томичи просмотрели страницы сайта 14 миллионов раз, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

«Таблетка» входит в топ-15 популярных региональных сайтов по данным рейтинга Liveinternet.

Как рассказала директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова, «Таблетка» находится в постоянном развитии. В ближайшее время планируется перейти на новую более современную платформу, благодаря которой поиск лекарств и медуслуг станет еще удобнее.

355 тысяч жителей Томской области посещали сайт с помощью смартфонов.

Уточняется, что также томичи могут воспользоваться мобильным приложением «Таблетка», которое на данный момент доступно только пользователям Android. Как пояснила Малахова, совсем скоро воспользоваться им смогут и обладатели iPhone.

Кроме этого, в любое время суток томичи могут обратиться на горячую линию в центр медицинской и фармацевтической информации по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 и 122 (бесплатно).