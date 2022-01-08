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Общество8 января 2022 6:18

Запуск скоростной «Ласточки» из Томска в Новосибирск отложили на неопределенное время

Скоростной электропоезд «Ласточка» пока не будет курсировать между Томском и Новосибирском
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Скоростной электропоезд «Ласточка» пока не будет курсировать между Томском и Новосибирском. Его запуск отложили на неопределенный срок, сообщили в РЖД "АиФ-Томск".

Запустить скоростную «Ласточку» из Новосибирска планировалось в Омск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк и Томск. Пробный поезд в Томск запускали в сентябре 2019 года, запустить регулярное движение планировалось в декабре 2020 года.

Однако запуск «Ласточки» перенесли из-за снижения потока пассажиров на время пандемии коронавируса. Также уточняется, что необходимо подготовить недостающую инфраструктуру.