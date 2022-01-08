Трех человек удалось спасти пожарным из горящей пятиэтажки на Енисейской в Томске

Фото: Густаво Зырянов

Минувшей ночью на улице Енисейской в Томске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме на улице Енисейской, 17, в Томске поступило дежурному в 00:51. На момент прибытия пожарных на третьем этаже одного из подъездов было задымление.

Самостоятельно эвакуировались из подъезда 20 человек, еще троих вывели по лестнице пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы.

В результате пожара на 3 этаже обгорела входная дверь в секцию, закоптились стены в коридоре и в квартирах. Пострадавших нет.

Ликвидировать возгорание удалось в 01:06. Причина его возникновения устанавливается.