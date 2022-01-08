В 2022 году на четырех перекрестках в Томске планируют нанести вафельную разметку

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В 2022 году томские власти обсудят с ГИБДД возможность нанесения вафельной разметки на четыре перекрестка в Томске с интенсивным движением. Окончательное решение будет зависеть от финансирования, рассказал представитель гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства.

Вафельную разметку наносят на те участки перекрестка, на которые запрещено выезжать при образовании затора. Исключение составляет только поворот направо или налево в случаях, установленных ПДД.

В 2022 году департамент дорожной деятельности Томска обсудит с областным ГИБДД возможное нанесение вафельной разметки на перекрестках с интенсивным движением, сообщает РИА Томск. А именно, перекрестки улиц Елизаровых и Шевченко, проспекта Кирова и улицы Елизаровых, проспектов Комсомольский и Фрунзе, улиц Красноармейской и Усова.

Нанести вафельную разметку планируется не краской, а с применением пластиковых форм из износостойких материалов.