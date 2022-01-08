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Общество8 января 2022 2:06

Порывистый ветер и потепление до -5 градусов ожидает томичей 8 января

Порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В субботу в Томске прогнозируется потепление и сильный ветер, порывы которого будут достигать скорости 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске 8 января днем ожидается снег, ветер будет дуть южный 4-9 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Днем потеплеет до -5…-7°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также пройдет снег, ветер южный 4-9 м/с, местами с усилением 15-18 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне -5…-10°С, по западу -4…+1°С, по крайнему востоку до -15°С. На дорогах местами гололедица.