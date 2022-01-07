Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 11:01

В Томске на Новособорной площади 7 января прошел семейный спортивный фестиваль

Праздник для горожан устроил детско-юношеский центр «Звездочка»
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Томичи приняли участие в веселых эстафетах, играх и соревнованиях.

Томичи приняли участие в веселых эстафетах, играх и соревнованиях.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 7 января, в Томске на Новособорной площади прошел семейный спортивный фестиваль. Праздник для горожан устроил детско-юношеский центр «Звездочка», сообщает пресс-служба мэрии города.

«На площади Новособорной Детско-юношеский центр «Звездочка» организовал для своих воспитанников, их родителей и для всех томичей семейный спортивный фестиваль «Неразлучные друзья – взрослые и дети»», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что томичи приняли участие в веселых эстафетах, играх и соревнованиях. К маленьким участникам мероприятия также пришел дед Мороз со Снегурочкой.

Отмечается, что в фестивале приняли участие более 500 человек.