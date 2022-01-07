В Томске на Новособорной площади 7 января прошел семейный спортивный фестиваль

Томичи приняли участие в веселых эстафетах, играх и соревнованиях. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 7 января, в Томске на Новособорной площади прошел семейный спортивный фестиваль. Праздник для горожан устроил детско-юношеский центр «Звездочка», сообщает пресс-служба мэрии города.

«На площади Новособорной Детско-юношеский центр «Звездочка» организовал для своих воспитанников, их родителей и для всех томичей семейный спортивный фестиваль «Неразлучные друзья – взрослые и дети»», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что томичи приняли участие в веселых эстафетах, играх и соревнованиях. К маленьким участникам мероприятия также пришел дед Мороз со Снегурочкой.

Отмечается, что в фестивале приняли участие более 500 человек.