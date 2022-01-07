ТГУ стал третьим университетом, который предложил помощь студентам из Казахстана

Телефон горячей линии ТГУ, куда можно обратиться по вопросам расписания и организации образовательного процесса: +73822785360.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске ТГУ вслед за ТПУ и СибГМУ также предлагает помощь студентам из Казахстана. Ученики могут обратиться на горячую линию или на почту вуза, сообщает управление социальной и молодежной политики ТГУ.
«Если вы переживаете за своих близких, которые находятся на территории республики, специалисты и волонтёры Психологической службы ТГУ готовы оказать профессиональную помощь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обращаться по вопросам пересечения границы студенты могут в личные сообщения группы или на электронную почту: edemvTSU@yandex.ru.
Также в сообщении указывается телефон горячей линии ТГУ, куда можно обратиться по вопросам расписания и организации образовательного процесса: +73822785360.
Ранее «КП-Томск» сообщала, что томский СибГМУ сможет оказать поддержку студентам из Казахстана. Помимо этого, ТПУ проконсультирует студентов из Казахстана по вопросам пересечения границы.