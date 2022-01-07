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Общество7 января 2022 10:14

ТГУ стал третьим университетом, который предложил помощь студентам из Казахстана

Ученики могут обратиться на горячую линию или на почту вуза
Ксения Высотина
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Телефон горячей линии ТГУ, куда можно обратиться по вопросам расписания и организации образовательного процесса: +73822785360.

Телефон горячей линии ТГУ, куда можно обратиться по вопросам расписания и организации образовательного процесса: +73822785360.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске ТГУ вслед за ТПУ и СибГМУ также предлагает помощь студентам из Казахстана. Ученики могут обратиться на горячую линию или на почту вуза, сообщает управление социальной и молодежной политики ТГУ.

«Если вы переживаете за своих близких, которые находятся на территории республики, специалисты и волонтёры Психологической службы ТГУ готовы оказать профессиональную помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращаться по вопросам пересечения границы студенты могут в личные сообщения группы или на электронную почту: edemvTSU@yandex.ru.

Также в сообщении указывается телефон горячей линии ТГУ, куда можно обратиться по вопросам расписания и организации образовательного процесса: +73822785360.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что томский СибГМУ сможет оказать поддержку студентам из Казахстана. Помимо этого, ТПУ проконсультирует студентов из Казахстана по вопросам пересечения границы.