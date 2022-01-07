В 2022 году томичи смогут продолжить учувствовать в проекте «Открытый прием»

В 2022 году «открытые приемы» запланированы на 7 февраля, 14 марта, 18 апреля, 6 июня, 5 сентября, 3 октября, 14 ноября и 12 декабря с 17 до 19 часов. Фото: Архив "КП"

В Томской области в 2022 году местные жители смогут продолжить учувствовать в проекте «Открытый прием». Даты, когда горожане смогут задать вопросы врачам, уже назначены, сообщает telegram-канал облздрава.

«В 2022 году «открытые приемы» запланированы на 7 февраля, 14 марта, 18 апреля, 6 июня, 5 сентября, 3 октября, 14 ноября и 12 декабря с 17 до 19 часов», - говорится в сообщении.

Как будет проходить «Открытый прием» - зависит от эпидемиологической ситуации. Общение с врачом будет проходить либо по телефону, либо очно.

Добавим, что распоряжение на продолжение проекта подписал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.