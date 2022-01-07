В Томске 7 января выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 52 078 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 7 января 2021 года, в Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 62 756 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 439 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 52 078 человек.

За последние сутки в стране выявлено 16 735 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 787 пациентов скончалось, 22 035 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 618 035 человек, 314 604 скончались, 9 645 712 выздоровели.