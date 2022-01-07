Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 7:49

Томский СибГМУ сможет оказать поддержку студентам из Казахстана

Психолог университета окажет помощь иногородним студентам
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Психологическую помощь можно будет получить по записи на консультацию по телефону: по телефону +79138838734.

Психологическую помощь можно будет получить по записи на консультацию по телефону: по телефону +79138838734.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в СибГМУ готовы оказать поддержку студентам из Казахстана. Психолог вуза сможет оказать помощь иногородним студентам, сообщает пресс-служба университета.

«В Сибирском государственном медицинском университете работает психологический центр. Всем студентам из Казахстана, психологи готовы оказать помощь», - говорится в сообщении.

В вузе рассказали, что психологическую помощь можно будет получить по записи на консультацию по телефону: по телефону +79138838734. Также отмечается, что свои вопросы студенты могут задать студенты через письмо на почту службы проректора по внеучебной работе и социальной политике prorector.vr@ssmu.ru.

Ранее «КП-Томск» писала о том, что томский политех проконсультирует студентов из Казахстана по вопросам пересечения границы.