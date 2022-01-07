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Общество7 января 2022 6:38

В 2022 году в Томске могут появиться платные парковки

За неуплату услуги будет грозить административная ответственность
Ксения Высотина
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Час парковочного места будет стоить 46 рулей, но на первые 20 минут можно оставить машину бесплатно.

Час парковочного места будет стоить 46 рулей, но на первые 20 минут можно оставить машину бесплатно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в 2022 году могут появиться платные парковки. За неуплату услуги будет грозить административная ответственность, сообщает telegram-канал ЦУРа.

«Платные парковки могут появиться в городе уже летом 2022 года. Их планирует организовать мэрия», - говорится в сообщении.

На канале рассказали, что на данный момент открытие таких парковок планируется на Иркутском тракте, в переулках Плеханова, Нахановича (между проспектом Ленина и улицей Гагарина, а также у ТЮЗа), Спортивном, улицах Советской и Обручева.

-Часть выручки от платных парковочных мест будет поступать в местный бюджет, а содержать территории будут концессионеры, - прокомментировал заммэра.

Уточняется, что час парковочного места будет стоить 46 рулей, но на первые 20 минут можно оставить машину бесплатно.