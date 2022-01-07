В 2022 году в Томске могут появиться платные парковки

Час парковочного места будет стоить 46 рулей, но на первые 20 минут можно оставить машину бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в 2022 году могут появиться платные парковки. За неуплату услуги будет грозить административная ответственность, сообщает telegram-канал ЦУРа.

«Платные парковки могут появиться в городе уже летом 2022 года. Их планирует организовать мэрия», - говорится в сообщении.

На канале рассказали, что на данный момент открытие таких парковок планируется на Иркутском тракте, в переулках Плеханова, Нахановича (между проспектом Ленина и улицей Гагарина, а также у ТЮЗа), Спортивном, улицах Советской и Обручева.

-Часть выручки от платных парковочных мест будет поступать в местный бюджет, а содержать территории будут концессионеры, - прокомментировал заммэра.

Уточняется, что час парковочного места будет стоить 46 рулей, но на первые 20 минут можно оставить машину бесплатно.