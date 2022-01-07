Полиция задержала жителя Колпашево за незаконную вырубку леса

Подозреваемый срубил четыре кедра, десять пихт, три березы и двенадцать осин. Полная сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Колпашево полиция задержала местного 72-летнего жителя за незаконную вырубку леса. Мужчина нанес ущерб в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району поступило сообщение о незаконной рубке лесных насаждений. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался житель города Колпашево, 1949 года рождения», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на территории урочища «Городское» подозреваемый срубил четыре кедра, десять пихт, три березы и двенадцать осин. Полная сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

На данный момент, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.