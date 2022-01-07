В Томске на Новособорной площади 7 января пройдет показательное выступление юных фигуристов

Воспитанники спортивной школы покажут сольные и групповые номера по фигурному катанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в пятницу, 7 января, пройдет показательное выступление юных фигуристов на ледовом катке Новособорной площади. Горожан приглашают посмотреть на выступление в 13.00, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня, 7 января, в 13 часов на катке в пер. Томский на площади Новособорной пройдут показательные выступления юных фигуристов ДЮСШ №4», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что воспитанники спортивной школы покажут сольные и групповые номера по фигурному катанию. А после, будет организовано массовое катание с участием тренеров-преподавателей и обучающихся школы в качестве инструкторов по обучению катанию на коньках.