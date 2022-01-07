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Общество7 января 2022 3:42

В 2023 году в Томске может появиться приют для собак

Всего для строительства и организации приюта необходимо более 120 миллионов рублей
Источник:kp.ru
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Муниципальный приют будет принимать хвостатых с немотивированной агрессией

Муниципальный приют будет принимать хвостатых с немотивированной агрессией

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Томска в 2022 году намерены подготовить проект муниципального приюта для собак. Его строительство планируют начать в 2023 году.

В текущем году необходимо подготовить проектно-сметную документацию, для этих целей необходимо 5,5 млн рублей, пишет РИА Томска. Эту сумму власти Томска намерены попросить у областной администрации. Начать строительство планируется в 2023 году.

Всего для строительства и организации приюта необходимо более 120 миллионов рублей.

Муниципальный приют будет принимать хвостатых с немотивированной агрессией.