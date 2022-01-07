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Общество7 января 2022 2:54

Губернатор Сергей Жвачкин поздравил томичей с Рождеством Христовым

Один из главных христианских праздников отмечается в православном мире 7 января
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

Глава Томской области Сергей Жвачкин поздравил томичей с Рождеством Христовым. Один из главных христианских праздников отмечается в православном мире 7 января.

Жвачкин отметил, что Рождество – это первый праздник в новом году. Он выпадает на каникулы и поэтому провести его можно в семейном кругу.

"Рождество напоминает нам о главных жизненных ценностях, о любви и доброте. На этих многовековых традициях зиждется не только семья, но и построено мироздание", – добавил Жвачкин.

Губернатор пожелал томичам здоровья, отличного настроения, а также тепла и уюта, душевной красоты и сердечной любви.