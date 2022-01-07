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Общество7 января 2022 2:11

Мороз до - 19 градусов ожидает жителей Томска в пятницу

Существенных осадков не прогнозируется
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

Пятница в Томске обещает быть морозной, при этом без осадков и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В Томске 7 января существенных осадков не прогнозируется, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -17…-19°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит -17…-22 °С, местами до -27°С, по западу -9…-14°С. На дорогах местами гололедица.