Томский политех проконсультирует студентов из Казахстана по вопросам пересечения границы

Получить консультацию можно по телефону: +7 (3822) 706-341. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске политехнический университет готов предоставить консультации по вопросам пересечения границы для студентов из Казахстана. Также в ежедневном режиме работает психологическая служба ТПУ, сообщает сайт вуза.

«Внимание студентам, находящимся в Казахстане! Вы можете оперативно получить консультации по вопросам пересечения границы, начала занятий, заезда в общежитие», - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что квалифицированные психологи окажут профессиональную помощь тем, кто сейчас находится на территории республики или переживает за своих друзей и близких. Получить консультацию можно по телефону: +7 (3822) 706-341.

Ранее «КП-Томск» рассказала историю о том, как томичка не могла связаться со своими родными, которые живут в Казахстане.