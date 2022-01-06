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Общество6 января 2022 12:00

Более 180 детей-сирот из Томской области стали героями видеоанкет

Свои видеоролики они выложили на портале благотворительного фонда «Измени одну жизнь»
Ксения Высотина
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В Томской области более 90,7 процента детей-сирот уже живут и воспитываются в замещающих семьях, усыновлены или приняты под опеку.

В Томской области более 90,7 процента детей-сирот уже живут и воспитываются в замещающих семьях, усыновлены или приняты под опеку.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области более 180 детей-сирот стали героями видеоанкет. Свои видеоролики они выложили на портале благотворительного фонда «Измени одну жизнь», сообщает пресс-служба областной администрации.

«В 2021 году во всероссийской базе видеоанкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были размещены истории 187 детей из Томской области», -говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что база, куда дети выставили свои видео, находится на портале благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Также в ведомстве отметили, что по вопросам семьи и детей, это одна из составляющих работы по семейному устройству сирот.

Как пояснила начальник департамента Маргарита Шапарева, в Томской области более 90,7 процента детей-сирот уже живут и воспитываются в замещающих семьях, усыновлены или приняты под опеку.