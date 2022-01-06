Полицейский Дед Мороз поздравил томских автолюбителей с Новым годом

Сотрудники полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и подчеркнули, что от соблюдения Правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье граждан. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области полицейский Дед Мороз и его помощники поздравил томских автолюбителей с новогодними праздниками и напомнил правила дорожного движения. Всем водителям вручили "Конфеты безопасности!", сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудники полиции, учащиеся Детской юношеской спортивной школы и представители Общественного совета при ОМВД России по Кожевниковскому району присоединились к акции "Полицейский Дед Мороз!"», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и подчеркнули, что от соблюдения Правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье граждан.