Коронавирус в Томске на 6 января: + 112 новых случаев заражения

Сейчас в регионе 62 637 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 6 января 2021 года, в Томской области выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 62 637 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 442 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 51 639 человек.

За последние сутки в стране выявлено 15 316 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 802 пациентов скончалось, 22 949 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 601 300 человек, 313 817 скончались, 9 623 677выздоровели.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что 5 января коронавирус унес жизни сразу у двух жителей Томской области.