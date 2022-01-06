Томская «Санитарная милиция» проверит состояние крыш жилых домов и качество уборки снега

52 адреса находятся на контроле инспекторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске «Санитарная милиция» продолжает проверку состояния кровель домов и качества очистки от снега внутриквартальных проездов. С конца ноября 2021 года они уже проверили состояние более 1600 кровель, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В праздничные дни в ежедневном режиме инспекторы МКУ «Санитарная милиция» проверяют состояние крыш жилых домов на предмет образования снежных навесов и наледи», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что помимо крыш, специалисты проверяют качество проведенных работ по расчистке от снега внутриквартальных проездов. Таким образом с начала ноября прошлого года они проверили более 1600 кровель домов и выписали 867 предписаний на их очистку.

Добавим, что сегодня, 6 января, в Кировском районе инспекторы проверили состояние кровель и проездов на улицах Усова, Нахимова, Артёма, Щорса, Ф. Лыткина и 19 Гв. Дивизии. Также еще 52 адреса находятся на контроле инспекторов.