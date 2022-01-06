У пятерых жителей Томска обнаружили рак благодаря онлайн-сервису «Проверь родинку!»

12 человек с подтвержденными онкологическими заболеваниями успешно пролечены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение 2021 года медики Томского областного онкодиспансера при помощи электронного сервиса получили от томичей 802 обращения на исследование подозрительных родинок. В 2022 году акция продолжится, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

По словам главного врача онкодиспансера Максима Грищенко, в 2021 году на очный прием были приглашены 153 жителя Томска, 111 из которых уже посетили специалиста.

В результате проведенных очных консультаций у 94 томичей обнаружены доброкачественные новообразования кожи, 12 человек с подтвержденными онкологическими заболеваниями успешно пролечены, а у пяти - подозрение на рак.

Сервис начал свою работу в 2019 году, с этого времени им воспользовались порядка 3000 человек.