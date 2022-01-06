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Общество6 января 2022 8:06

В Томске власти намерены установить памятник Святым Петру и Февронии

Святые Петр и Феврония - покровители семьи и брака
Источник:kp.ru
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Власти поддержали инициативу митрополита епархии Русской православной церкви

Власти поддержали инициативу митрополита епархии Русской православной церкви

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске может появиться памятник Святым Петру и Февронии - покровители семьи и брака. Власти поддержали инициативу митрополита епархии Русской православной церкви, сообщили в мэрии Томска.

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав пояснил, что Петр и Феврония являются образцом крепкой семьи, верности, взаимной любви, а также рождения и воспитания детей. В церкви днем их памяти принято считать 8 июля. С 2008 года в этот день в России празднуется День любви, семьи и верности.

По словам митрополита, скульптурные композиции в честь святых появляются в разных городах России. У молодоженов стало традицией после бракосочетания возложить цветы у памятника Петра и Февронии, а также получить духовный импульс для созидания крепкой семьи.

На представленном эскизе памятника изображены бронзовые скульптурные изображения святых Петра и Февронии на гранитном постаменте. Планируется, что он будет установлен к 8 июля 2022 года за счет добровольных пожертвований и средств епархии.

Эта идею одобрили члены рабочей группы Градостроительного совета при администрации Томска, также за установку памятника высказались департаменты архитектуры и градостроительства, дорожной деятельности и благоустройства, управление культуры мэрии.

На данный момент проект решения об установке памятника направлен в Думу города Томска для ободрения.