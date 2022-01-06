У жителя Томской области изъяли более килограмма взрывчатки

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В Томской области по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ задержан 56-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, ранее судимый 56-летний житель села Александровское в Томской области во дворе своего дома незаконно хранил охотничий бездымный порох общей массой более одного килограмма. Во время обыска полицейские изъяли 4 банки с веществом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ.