Трое подростков разгромили подъезд в доме на улице Пролетарской в Томске

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В Томске в доме на улице Пролетарской трое неизвестных подростков разгромили подъезд, происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел в четверг, 6 января, в 06:00 в доме на улице Пролетарской, 25.

На кадрах видно, как подростки зашли в подъезд, и после непродолжительной беседы направились в сторону почтовых ящиков. Хулиганы стали отрывать от стены почтовые ящики и бросать их на пол, после чего быстро ушли.

В УМВД по Томской области отреагировали на размещенное в соцсетях видео и сообщили, что по данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.