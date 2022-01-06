Томичей приглашают на семейный Рождественский праздник на площади Новособорной

Фото: Владислав Пирогов

В четверг на площади Новособорной в Томске пройдет семейный праздник «Мистерия Рождества». В пятницу, 7 января, томичей приглашают на тематический концерт на сцене Новособорной «Славный вечер Рождества», сообщили в мэрии Томска.

Кроме этого, в субботу, 8января, для жителей и гостей Томска подготовили программу «Рождество идет, веселье, радость нам несет!» в которой желающие смогут поучаствовать в играх, танцах и хороводах. Праздник пройдет в рамках проекта «Зимние забавы» на Новособорной площади.

Также в четверг и пятницу мероприятия к Рождеству подготовил и Музей истории Томска. В 16.00 томичей приглашают на «Рождественские гадания». Помимо этого, узнать о Рождественских традициях можно будет и в Домах культуры и муниципальных библиотеках Томска.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Ранее «Комсомолка» собрала всю информацию о Рождественских богослужениях в Томске.