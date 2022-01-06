Похолодание до - 15 градусов ожидается в Томске 6 января

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В Томске в четверг прогнозируется морозная и ветреная погода. Столбики термометров опустятся до -15 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В четверг, 6 января, в Томске существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Днем похолодает до -13…-15 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области днем преимущественно без осадков, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Температура воздуха днем составит около -20…-25 °С, местами -13…-18 °С. На дорогах местами гололедица.