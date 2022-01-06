Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 2:12

Похолодание до - 15 градусов ожидается в Томске 6 января

Существенных осадков не ожидается
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В Томске в четверг прогнозируется морозная и ветреная погода. Столбики термометров опустятся до -15 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В четверг, 6 января, в Томске существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Днем похолодает до -13…-15 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области днем преимущественно без осадков, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Температура воздуха днем составит около -20…-25 °С, местами -13…-18 °С. На дорогах местами гололедица.