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Общество5 января 2022 13:06

В Томской области на поддержку начинающих предпринимателей направят 15 млн рублей

В прошлом году финансовую помощь под бизнес-идею через центры занятости получили 122 человека
Ксения Высотина
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В прошлом году область выделила 14 миллионов на гранты, обучение и документы для государственной регистрации и бизнес-планов.

В прошлом году область выделила 14 миллионов на гранты, обучение и документы для государственной регистрации и бизнес-планов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Томской области на поддержку начинающих предпринимателей выделят 15 млн рублей. В 2021 году финансовую помощь под бизнес-идею через центры занятости получили 122 человека, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В 2021 году финансовую помощь под бизнес-идею через центры занятости населения Томской области получили 122 человека. Все они защитили свои проекты на экспертной комиссии", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что из этих человек 99 зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, 23 — в качестве самозанятых.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году область выделила 14 миллионов на гранты, обучение и документы для государственной регистрации и бизнес-планов.

Как пояснила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных, в Томской области поддержка начинающих предпринимателей ведется поэтапно — от идеи до ее реализации.