Томичам рассказали, как важно сохранить режим дня ребенка в праздничные дни

На праздничных каникулах родителям стоит выходить на ежедневную прогулку с ребенком на свежем зимнем воздухе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Томска рассказали, как важно сохранить режим дня ребенка в праздничные дни. Информация об этом появилась в telegram-канале облздрава с отсылкой на врача-педиатра НМИЦ здоровья детей Минздрава Дарью Акоеву.

«Новогодние каникулы все малыши ждут с особым трепетом — подарки под елкой, праздничный стол со сладостями, дни без уроков и домашних заданий. О том, как сохранить режим дня в праздники ответила врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Дарья Акоева», - говорится в сообщении.

Врач рассказала, что для удачного возвращения к учебному ритму жизни, важно соблюдать режи сна. Так как на каникулах ребенок привык поздно ложиться спать и просыпаться, ему будет особенно трудно войти в прежний режим.

-Не пренебрегайте полноценным сном — не менее 8 часов в день, - прокомментировала Акоева.

Педиатр также отметила, что с на праздничных каникулах родителям стоит выходить на ежедневную прогулку с ребенком на свежем зимнем воздухе. Помимо этого, обращать внимание на его рацион питания.

- Вместо конфет попробуйте приготовить, к примеру, домашнее печенье с минимальным количеством сахара. Уберегите ребенка от переедания вредных продуктов питания, чтобы не омрачить каникулы обращением ко врачу из-за развития аллергических реакций, - пояснила она.

В конце Дарья Акоенова добавила, что лучше всего, в новогодние каникулы занять ребенка активными видами деятельности, а именно спортом, пренебречь частые игры в компьютер и другие гаджеты.