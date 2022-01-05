Томичам рассказали, как важно сохранить режим дня ребенка в праздничные дни

На праздничных каникулах родителям стоит выходить на ежедневную прогулку с ребенком на свежем зимнем воздухе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителям Томска рассказали, как важно сохранить режим дня ребенка в праздничные дни. Информация об этом появилась в telegram-канале облздрава с отсылкой на врача-педиатра НМИЦ здоровья детей Минздрава Дарью Акоеву.
«Новогодние каникулы все малыши ждут с особым трепетом — подарки под елкой, праздничный стол со сладостями, дни без уроков и домашних заданий. О том, как сохранить режим дня в праздники ответила врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Дарья Акоева», - говорится в сообщении.
Врач рассказала, что для удачного возвращения к учебному ритму жизни, важно соблюдать режи сна. Так как на каникулах ребенок привык поздно ложиться спать и просыпаться, ему будет особенно трудно войти в прежний режим.
-Не пренебрегайте полноценным сном — не менее 8 часов в день, - прокомментировала Акоева.
Педиатр также отметила, что с на праздничных каникулах родителям стоит выходить на ежедневную прогулку с ребенком на свежем зимнем воздухе. Помимо этого, обращать внимание на его рацион питания.
- Вместо конфет попробуйте приготовить, к примеру, домашнее печенье с минимальным количеством сахара. Уберегите ребенка от переедания вредных продуктов питания, чтобы не омрачить каникулы обращением ко врачу из-за развития аллергических реакций, - пояснила она.
В конце Дарья Акоенова добавила, что лучше всего, в новогодние каникулы занять ребенка активными видами деятельности, а именно спортом, пренебречь частые игры в компьютер и другие гаджеты.