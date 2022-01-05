В Томской области волонтеры просят помощи в поисках 50-летней женщины

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили сбор днем 5 января для поиска пропавшей. Фото: "ЛизаАлерт"

В Томской области в селе Малиновка волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 50-летней местной жительницы. Ирина Журавлева вышла из дома 4 января и не вернулась домой, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Пропала Ирина Журавлева 1971 года рождения из села Малиновка Томского района. С 4 января ее место положение не известно», - говорится на ориентировке.

Уточняются приметы пропавшей: рост 171 см, нормальное телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза.

В день исчезновения Ирина была одета в темно-голубое пальто с серебристым меховым воротником. Также на ней были черные штаны, такого же цвета сапоги из замши, на голове - серая меховая шапка.

Добавим, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили сбор днем 5 января для поиска пропавшей.