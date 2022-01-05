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Здоровье5 января 2022 9:55

Коронавирус унес жизни сразу у двух жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 679 человек
Источник:kp.ru
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За последние сутки в стране выявлено 15 772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

За последние сутки в стране выявлено 15 772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

Фото: Иван МАКЕЕВ

5 января 2021 года стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 679 человек.

Также в Томской области выявили еще 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 62 525 подтвержденных случаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф , 435 жителей Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 51 197 человека.

За последние сутки в стране выявлено 15 772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 828 пациентов скончались, 25 581 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 585 984 человек , 313 015 скончались, 9 600 728 выздоровели.