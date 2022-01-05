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Общество5 января 2022 8:58

Два школьника из села Сулзат в Томской области получили подарки от главы района

Один из школьников 10-ти лет написал на сайт общероссийской акции и попросил подарок
Источник:kp.ru
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Акция «Ёлка желаний» проводится уже четвёртый год

Акция «Ёлка желаний» проводится уже четвёртый год

В Томской области в рамках общероссийской акции «Ёлка желаний», глава района подарил игрушечную пожарную машину и грузовой эвакуатор двум школьникам из села Сулзат. Об этом сообщила администрация региона.

Чтобы получить желанные подарки, один из школьников 10-ти лет написал на сайт общероссийской акции и попросил подарок. Глава Молчановского района Юрий Сальков лично вручил ребятам подарки.

Отметим, что оставить свое желание на сайте можно было до середины ноября по 11 декабря.

Добавим, что акция «Ёлка желаний» проводится уже четвёртый год. Участвовать в ней могут, как и дети с ограничениями по здоровью, так и пенсионеры с тяжелыми заболеваниями.