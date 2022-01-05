В Томске продолжают работать круглосуточно аптеки в новогодние каникулы

Уточнить режим работы других аптек можно по телефону: 8(3822) 516-616, 8-800-350-8850, 122 или на сайте tabletka.online. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске до 9 января некоторые аптеки продолжат круглосуточный режим работы, сообщает telegram-канал облздрава.

«Круглосуточный график работы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года установлен в нескольких аптеках УМП «Томскфармация» и ряде сетевых аптек города», - говорится в сообщении.

В «Области здоровья» рассказали, что круглосуточный режим работы будет в трех аптеках три УМП «Томскфармация», подробные адреса можно узнать по ссылке.

Также добавляется, что аптеки на пр. Ленина, 54 до 8 января будут работать с 10 до 16 часов. В Северске отдел аптеки на пр. Коммунистическом, 64 будет работать 5 января с 10 до 16 часов.

Добавим, что уточнить режим работы других аптек можно по телефону: 8(3822) 516-616, 8-800-350-8850, 122 или на сайте tabletka.online.

Напомним, что ранее сообщалось, как в новогодние праздники будут работать медицинские и другие городские учреждения.