Восемь уголовных дел возбуждено в Томской области из-за неуплаты налогов

В следственный комитет было передано 17 материалов по налоговым задолженностям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области из-за неуплаты налогов СК возбудил 8 уголовных дел в 2021 году. 17 материалов по долгам было передано на рассмотрение. Об этом сообщает региональный УФНС.

На протяжении года в следственный комитет было передано 17 материалов по налоговым задолженностям, 8 из которых было возбуждено по ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ. Общая сумма по задолженностям составила 48 миллионов рублей.

Отметим, что одна компания задолжала свыше 400 миллионов рублей. Более 173 миллиона рублей отдали компании во время предварительных проверок.

Помимо этого, в регионе максимальная сумма задолженностей перед налоговой превысила 6 миллиардов рублей.