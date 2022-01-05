За 2021 год более 800 томичей приняли участие в акции «ОНКОдозор: проверь родинку!»

В 2021 году в акции Томского областного онкодиспансера «ОНКОдозор: проверь родинку!» приняли участие 802 томича. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в прошлом году более 800 горожан приняли участие в акции «ОНКОдозор: проверь родинку!». В 2022 году акция продолжится, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В 2021 году в акции Томского областного онкодиспансера «ОНКОдозор: проверь родинку!» приняли участие 802 томича. В 2022-м акция продолжится», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что желающие принять участие в акции загрузили на специальный электронный сервис фотографии своих родинок, которые вызывают у них подозрения. После этого врачи смогли тщательно изучить присланные материалы.

Как отметил главный врач онкодиспансера Максим Грищенко, в 2021 году было рекомендовано прийти на очный прием 153 жителям Томска, из них 111 уже посетили специалиста. Также он сказал, что этот удобный метод онкопрофилактики и сервис действует на постоянной основе

Утоняется, что в прошлом году почти у 95 пациентов, обратившихся к врачам, выявлены доброкачественные новообразования кожи. 12 пациентов с подтвержденными онкологическими заболеваниями успешно пролечены. У пяти человек подозрение на злокачественное новообразование, они проходят дополнительные обследования.