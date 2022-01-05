В Томске в 2022 году на торги «Дом за рубль» будут выставлены около 20 домов

Проект «Дом за рубль» действует с 2016 года. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Около 20 домов будут выставлены в 2022 году на торги «Дом за рубль». Этот томский проект действует с 2016 года, сообщает пресс-служба администрации города.

«В 2021 году администрация Томска в рамках муниципального проекта «Дом за рубль» установила льготную ставку в размере 1 рубль в год по договору аренды деревянного дома по ул. Октябрьской, 30. Инвестор ООО «РегионДСК-монтаж» выполнил все работы по ремонту и восстановлению этого объекта деревянного зодчества. Сейчас в нем располагаются апартаменты класса «люкс»», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в 2021 году были также завершены работы в каменном доме по ул. Р. Люксембург, 16. Также отмечается, что в настоящее время в арендованных помещениях здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, действует кафе.

Добавляется, что в настоящее время на завершающей стадии находятся работы по восстановлению деревянных домов по пер. Кустарный, 6.

Отметим, что проект «Дом за рубль» действует с 2016 года.