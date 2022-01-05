Запланированы осмотры места проживания многодетных и неблагополучных семей Фото: Наталья Гоцанюк

С 4 по 10 января в селе Татьяновка Шегарского района ввели особый противопожарный режим после пожара, который случился 4 января. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Томской области.

«Главному специалисту по ГОЧС и безопасности администрации Шегарского района поручено продолжить работу по приобретению и монтажу пожарных извещателей для доукомплектования ими мест проживания многодетных семей, маломобильных и социально-неадаптированных граждан», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, запланированы осмотры места проживания многодетных и неблагополучных семей.

Напомним, что с 3 по 13 января в селе Каргасок после пожара 3 января введен особый противопожарный режим.