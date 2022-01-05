В Томской области начнут выпускать сгущенное молоко в 2022 году

Поставки начнутся в первой половине 2022 года
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Предприятие «Томское молоко» начнет выпускать сгущенное молоко в Томской области в 2022 году. Для производства купили нужное оборудование, сообщает директор по развитию компании Андрей Вальтер.
Отметим, что о планах по производству сгущенки уже сообщали, но только сейчас стало известно, что поставки начнутся в первой половине 2022 года.
Добавим, что «Томское молоко» производит множество наименований молочной продукции. 70% продукции реализуется в Томской области, остальное – в Кузбассе и Новосибирской области.